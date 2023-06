Kinderbetreuung in Chemnitz: Kita, Krippe und Hort werden erneut teurer

Eltern, die ihre Kinder in Kita, Krippe oder Hort betreuen lassen, müssen sich in Chemnitz ab September erneut auf höhere Elternbeiträge gefasst machen. Das geht aus einer Bekanntmachung des Sozialdezernates der Stadt hervor. Demnach ist für die ohnehin vergleichsweise teure Krippenbetreuung eine Anhebung um 4,7 Prozent vorgesehen. In den...