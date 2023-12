Kindheit in der DDR: Autor Stefan Tschök liest in Limbach-Oberfrohna

Am 12. Dezember stellt Tschök seinen Roman „Uferlinien“ im Kulturkeller vor. Daneben steht an dem Abend eine weitere Premiere auf dem Plan.

Autor Stefan Tschök liest am 12. Dezember im „Kulturkeller“ in Limbach-Oberfrohna aus seinem Buch „Uferlinien“. Darin lässt Tschök die DDR seiner Kindheit wieder auferstehen. Er erzählt, wie es ist, in einem Land aufzuwachsen, das es nicht mehr gibt, und über die Freiheit, die in dieser Kindheit fernab der Politik lag. Tschök ist in...