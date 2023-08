Köthensdorf: Gleich mehrere Überraschungen am ersten Schultag

Gleich zwei Bürgermeister waren am ersten Schultag in der Köthensdorfer Grundschule zu Gast und überreichten Geschenke. Die einzige Überraschung war das für die Kinder an diesem Tag jedoch nicht.

Prominenten Besuch erhielten die ABC-Schützen der Johann-Esche-Grundschule im Tauraer Ortsteil Köthensdorf gleich an ihrem ersten Schultag. Die Tauraer und Burgstädter Bürgermeister Robert Haslinger und Lars Naumann waren in die Bildungseinrichtung gekommen und hatten den Kindern eine Überraschung mitgebracht. Sichtlich gespannt zeigten sich... Prominenten Besuch erhielten die ABC-Schützen der Johann-Esche-Grundschule im Tauraer Ortsteil Köthensdorf gleich an ihrem ersten Schultag. Die Tauraer und Burgstädter Bürgermeister Robert Haslinger und Lars Naumann waren in die Bildungseinrichtung gekommen und hatten den Kindern eine Überraschung mitgebracht. Sichtlich gespannt zeigten sich...