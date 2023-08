Kokain im Wert von 50.000 Euro dabei: Drogendealer geht Chemnitzer Polizei ins Netz

Ein Drogenhändler, gegen den schon längere Zeit Ermittlungen laufen, ist der Polizei am Freitagabend ins Netz gegangen. Zivilpolizisten hatten den Angolaner in einem die Leipziger Straße stadteinwärts fahrenden Pkw entdeckt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs, in dem neben dem 28-jährigen Angolaner ein 35-Jähriger und ein 33-Jähriger saßen,...