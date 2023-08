Kran, Bagger und Traktor in Limbach-Oberfrohna aufgebrochen

In einer Baustelle im Ortsteil Pleißa stahlen Unbekannte Batterien aus den Baumaschinen.

Im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Pleißa wurden in der Nacht zum Mittwoch Baumaschinen aufgebrochen. In der Baustelle am Baumgartenweg entwendeten die unbekannten Täter mehrere Batterien aus einem Kran, einem Bagger und einem Traktor. Der Baustellenbetrieb kam dadurch am Mittwoch vorerst zum Erliegen. Auf welche Weise die Täter die Türen der...