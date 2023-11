Kürzer aber vielfältiger: Was der Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2023 zu bieten hat

Fast 150 Händler haben sich für den Budenzauber im Zentrum angemeldet. 35 davon sind erstmals dabei. Los geht es in diesem Jahr später als sonst. Und beim Glühwein könnte es eine Erhöhung geben.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt wird mit 23 Tagen ein kürzerer sein. Startete der Budenzauber im vergangenen Jahr bereits am 25. November und dauerte 29 Tage, geht es in diesem Jahr erst am 1. Dezember los. Der spätere Start liegt am diesjährigen Kalender. Denn der Chemnitzer Weihnachtsmarkt beginnt immer am Freitag vor dem ersten Advent.