Kundgebungen gegen Rechts und erneute Bauernproteste: Hier kommt es in den nächsten Tagen in Chemnitz zu Einschränkungen

Insgesamt sieben Kundgebungen sollen in den nächsten Tagen in der Innenstadt stattfinden. Unterschiedliche politische Lager sind vertreten. Auch die Bauern gehen wieder auf die Straße.

Mehrere Kundgebungen und Demonstrationen erwarten Chemnitz am Wochenende und in der nächsten Woche. Los geht es am Sonntag. Für die Zeit von 15 bis 17.30 Uhr hat das Bündnis gegen Rechts zu einer Kundgebung und einem Aufzug durch die Innenstadt aufgerufen. Nach Informationen der Stadt rechnen die Veranstalter mit 200 Teilnehmern. Geplant ist,...