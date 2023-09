„Kurzsichtig und verantwortungslos“: Proteste gegen drohendes Aus für Chemnitzer Jugendklubs

Gerade nach den Corona-Jahren dürften Schließungen kein Thema sein, heißt es aus der Politik. Erinnerungen an das vergangene Jahr werden wach, als schon einmal der Rotstift angesetzt werden sollte.

Die sich abzeichnenden Engpässe in der Finanzierung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in Chemnitz stoßen auf Widerspruch. „Ausgerechnet an Kindern und Jugendlichen zu sparen, ist kurzsichtig und verantwortungslos“, sagt Stadträtin Christin Furtenbacher (Grüne). Ob Streetwork, Jugendklub, Schulsozialarbeit oder Beratungsstelle:...