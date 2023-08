Länger plantschen in Chemnitzer Freibädern

In den Bädern in Gablenz und Wittgensdorf wird die Saison verlängert

Eigentlich sollte nach diesem Wochenende Schluss sein. Doch aufgrund der anhaltend hohen Besucherzahlen hat die Stadt entschieden, die Saison in den Freibädern Gablenz und Wittgensdorf um eine Woche zu verlängern. Sie soll nun am Sonntag, 3. September, enden. Am 26. und 27. August haben die Bäder von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Montag bis...