Längst überfällig: Eine Jugendkunstschule in Chemnitz – wo Jugendliche kreativ fliegen lernen

Um Lust auf das neue Angebot zu machen, gab es einen Workshop-Tag. Die Jugendlichen wurden vor der Kamera zu Harry Potter, tauchten in eine Dunkelkammer ab und entdeckten die Coolness des Bleistifts.

Emilia Siegert präsentiert die Tagesschau. Ein Filmpreis soll verliehen werden. Im Hintergrund werden Ausschnitte der nominierten Streifen gezeigt: „Emilia Potter“, „Emilia allein zu Haus“ und „Jurassic Tietz“. In alle Rollen ist Emilia Siegert geschlüpft. In der Tagesschau vergibt sie den Preis dann an Emilia Potter, also an sich...