Landwirte, Spediteure und Handwerker demonstrieren erneut in Chemnitz: „Erhöhte Abgaben sind nicht nur ein Unternehmerproblem“

In ihren Beiträgen kritisierten Redner die Regierung und die gestiegene Belastung für den Mittelstand. Dessen Resolution wurde nicht von jedem unterzeichnet. Auch kamen nur etwa 50 statt der angemeldeten 200 Fahrzeuge.

Mit der Forderung nach einer ideologiefreien, zukunftsfähigen und bürgernahen Politik sind am Samstag Landwirte, Spediteure und Handwerker in der Chemnitzer Innenstadt auf die Straße gegangen. Mehrere Fahrzeugkorsos mit Traktoren, Lkw und privaten Fahrzeugen sollten am Samstagvormittag in das Chemnitzer Zentrum rollen. Angemeldet waren bis zu...