Leerstand im Olipark Lichtenau: Hält Medimax weiter die Stellung?

Der Einkaufsmarkt an der A 4 in Lichtenau steht vor einem Umbruch. Gerade deshalb ziehen immer mehr Händler weg. Medimax-Chef Axel Mertinkat äußert sich erstmals zur Krise im Olipark.

Leerstand weit und breit: Der Einkauf im Olipark in Lichtenau sorgt eher für Frust statt Lust. Jetzt hat nebenan ein Schnellladepark für E-Autos mit einem 24-Stunden-Shop geöffnet. Wird also das Einkaufszentrum an der A 4 künftig links liegen gelassen? Und was ist am Gerücht, dass jetzt auch noch das Elektronikfachgeschäft Medimax...