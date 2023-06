"Letzte Generation" besprüht Filiale der Deutschen Bank in Chemnitz

Aktivisten haben am Donnerstagmorgen ihre Spuren am Falkeplatz hinterlassen. Offenbar nicht zufällig wurde dafür der Tag ausgewählt, an dem Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer in Chemnitz tagen.

Am Donnerstagmorgen haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" die Filiale der Deutsche Bank am Falkeplatz in Chemnitz mit oranger Farbe besprüht. Kurz vor 8 Uhr fand die Aktion, bei der es sich um die erste in Chemnitz handelt, statt. Innerhalb von wenigen Sekunden war die Fassade und der Geldautomat mit Farbe besprüht.