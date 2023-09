Letzte Generation, Fridays for Future & Co. blockieren Kreuzung in Chemnitz

Gemeinsamer Aktionstag: Im Chemnitzer Zentrum haben Protestierende eine Kreuzung blockiert. Die Aktion war angemeldet.

Weltweit ruft die Fridays-for-Future-Bewegung am Freitag zum Klimastreik auf. In Chemnitz starten die Aktionen 8.30 Uhr: Protestierende von Fridays for Future, Parents for Future, der letzten Generation und anderen Gruppen haben im Zentrum eine Kreuzung blockiert. Ziel war für 20 Minuten den Verkehr auf der Bahnhofstraße/Augustusburger Straße...