Limbach-Oberfrohna: Betrunkener Autofahrer fährt über Gelände des Stadtparkfestes und hinterlässt Verwüstung

Glück im Unglück hieß es in der Nacht zu Dienstag in Limbach-Oberfrohna. Am Rande des Stadtparkfestes kam es zu einem Unfall mit einem betrunkenen Autofahrer. Kurz nach Mitternacht fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes auf das Gelände des Stadtparkes, in dem aktuell das Fest stattfindet. Dort stieß er mit seinem Wagen rückwärts gegen...