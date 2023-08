Limbach-Oberfrohna: Diebe dringen in Pizzeria ein

Unbekannte entwendeten eine Kasse samt Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einbrecher machten am Wochenende in Limbach-Oberfrohna Beute. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Pizzeria an der Straße des Friedens ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie eine Registrierkasse inklusive Wechselgeld im Gesamtwert von etwa 950 Euro. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von rund 500 Euro....