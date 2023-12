Limbacher Bahnhof im Miniaturformat: Modellbahnen ziehen in Turmpassage

Ab dem 9. Dezember sind Modellbahnanlagen des Limbacher Modelleisenbahnclubs zu sehen. Mit dabei sind einige neue regionale Details.

Zahlreiche Modellbahnanlagen ziehen ab Samstag für eine Modellbahnausstellung in die Turmpassage in Limbach-Oberfrohna. Zum 28. Mal organisiert der Modelleisenbahnclub Limbach-Oberfrohna die Ausstellung. Mit im Gepäck haben die Sammler in diesem Jahr einige Anlagen mit neuen Details. So wird unter anderem eine computergesteuerte...