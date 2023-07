Limbomar schließt für drei Wochen

Ab Samstag wird das Freizeit- und Familienbad Limbomar für drei Wochen geschlossen. Die alljährliche Wartung und Reinigung steht an. Um 9 Uhr rücken die Feuerwehren der Stadt an, um die Becken leer zu pumpen. Geplant ist eine Grundreinigung der Becken, des gesamten Bad- und Saunabereiches sowie der Sanitärräume, Umkleiden und Foyer. In der...