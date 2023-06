Lkw-Anhänger brennt auf A 72: Autobahn-Abfahrt bei Hartmannsdorf wieder frei

Auf der Autobahn 72 bei Hartmannsdorf ist es am Montag kurz nach 11 Uhr zu einem Brand gekommen. Dichte schwarze Qualmwolken und Brandgeruch zogen in Richtung Krankenhaus, Gewerbeflächen und Wohngebiete des Ortes. Wie Jana Ulbricht, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, sagte, war die Ursache ein in Brand geratener Lkw-Anhänger. Gegen 11.15...