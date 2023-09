Lkw verunglückt auf A72 bei Mühlau

Rettungshubschrauber im Einsatz. Es kommt zu Staus und Behinderungen.

Mühlau. Ein Lkw-Unfall hat sich am Dienstagabend auf der A 72 zwischen Chemnitz und Leipzig ereignet. Nach ersten Informationen verunglückte der mit Getreide beladene Laster in Fahrtrichtung Chemnitz. Bei dem Unfall wurden auch mehrere Pkw beschädigt. Die Lkw-Ladung verteilte sich über die Autobahn.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagt, seien die Einsatzkräfte und der Rettungsdienst vor Ort, ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden. Zu den Hintergründen könne er aber erst am späten Abend etwas sagen. In Höhe der Parkplatzes Am Mühlbachtal sei es zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Ob Personen verletzt sind, sei noch nicht bekannt. Es käme aber aufgrund des Rettungseinsatzes zu Behinderungen und Staus.

Der Unfall zwischen den Anschlusstellen Hartmannsdorf mit Burgstädt sowie Niederfrohna und Mühlau hat sich gegen 17.35 Uhr ereignet, so der Sprecher weiter. Augenzeugen berichten vom Landen eines Hubschraubers. (bj/fp)