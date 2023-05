Männertag in der Region Chemnitz: Polizei rückt zu mehr als 60 Einsätzen aus

Die Polizei ist in der Region Chemnitz am Feiertag zu 66 Einsätzen ausgerückt, bei denen ein Bezug zu Himmelfahrts-Feierlichkeiten bestand. Das hat ein Sprecher am Freitagmorgen mitgeteilt. Das Einsatzgeschehen in der Stadt Chemnitz, Mittelsachsen und dem Erzgebirge habe sich damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegt, sagte er.