Mama-Party und Karaokeabende: Neu gegründeter Verein übernimmt Regie im Kulturkeller in Limbach-Oberfrohna

Den Kulturkeller über die Stadtgrenzen hinaus bekannt machen – das ist Ziel der Vereinsmitglieder. Einige von ihnen sind bereits stadtbekannt. Eine Chemnitzer Firma möchte sich ebenfalls einbringen.

Auf den ersten Blick unscheinbar, aber bei Besuchern dennoch beliebt, liegt der Kulturkeller am Johannisplatz im Herzen von Limbach-Oberfrohna. Seit Frühjahr 2023 finden in der früheren Videothek Konzerte, Lesungen und Partys statt. Zuletzt war die Techno-Party mit 180 Besuchern fast ausverkauft. Mit der Idee, mitten in der Stadt ein kulturelles...