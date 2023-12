Mann nach Unfall auf der Autobahn 4 bei Grüna gestorben

Am 25. November verunglückte bei winterlichen Straßenverhältnissen ein Sattelzug. Jetzt erlag ein damals schwer verletzter Beifahrer den Verletzungen.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen war am 25. November auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden ein Sattelzug verunglückt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist der damals schwer verletzte 36-jährige Beifahrer des Sattelzuges am Freitag im Krankenhaus verstorben. Der Lkw war an jenem Samstag kurz vor 17 Uhr bei schneebedeckter und...