Mann schläft in Chemnitz auf Standstreifen der Autobahn

Nicht schlecht staunten die Kollegen der Autobahnpolizei, als sie am Samstagvormittag einen schlafenden Mann in einem Pkw entdeckten. Der Peugeot des Schlafenden soll auf dem Standstreifen der A4 in Richtung Dresden, etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa, gestanden haben. Bei der Kontrolle sollen die Beamten Alkoholgeruch...