Mehr als nur Bücherregale: Warum es in der Neukirchener Bibliothek jetzt auch Schminktipps gibt

Elf Frauen ließen sich am Mittwoch in der Gemeindebibliothek Neukirchen zu Make-up- und Frisurentrends beraten. Teilnehmerin Maria Aurich (Mitte) schlüpfte in die Rolle des Modells. An ihr zeigten die Profis, was das richtige Styling der Augenbrauen und Wimpern ausmacht. Bild: Toni Söll