Mehr als nur Einkaufen: Wie Chemnitz seine Innenstadt fit für die Zukunft machen will

Das Rathaus reagiert auf die wachsende Bedeutung des Onlinehandels und arbeitet an einem neuen Rahmenplan für das Stadtzentrum. Dabei sind auch Ideen und Vorschläge der Chemnitzer gefragt.

Wer etwas einkaufen will jenseits des alltäglichen Bedarfs, geht in die Innenstadt. Was in vielen Städten bis heute selbstverständlich scheint, ist in Chemnitz schon lange nur eine Option unter mehreren. Große Einkaufszentren am Rande der Stadt machen dem Stadtzentrum als Shopping-Standort empfindlich Konkurrenz. Sie locken mit guten...