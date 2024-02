Mehr Vereinfachung, aber auch mehr Ungleichheit: „Hochschullehrer des Jahres“ spricht in Limbach-Oberfrohna über Künstliche Intelligenz

Am 6. Februar erläutert Psychologieprofessor Bertold Meyer, wo die Chancen und Risiken zunehmender Digitalisierung liegen. Vor allem „Arte“-Fans dürfte der Professor ein Begriff sein.

Welche Chancen und Risiken bietet die Verschmelzung von Mensch und Maschine? Diesem Thema widmet sich am 6. Februar Bertold Meyer im Rahmen der Reihe „Kontrovers vor Ort“ ab 19 Uhr in der Christuskapelle an der Waldenburger Straße 5a in Limbach-Oberfrohna. Meyer, dem im März der Titel „Hochschullehrer des Jahres 2024“ verliehen wird,...