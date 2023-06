Mehrere Verletzte bei Brand in Chemnitz – Polizei: Wohnung offenbar gezielt angezündet

In einem Mehrfamilienhaus am Rande der Chemnitzer Innenstadt ist in der Nacht zu Montag offenbar eine Wohnung absichtlich in Brand gesteckt worden. Darauf deuten erste Ermittlungsergebnisse der Polizei hin. Demnach sollen unbekannte Täter in eine der Wohnungen des Hauses eingedrungen sein und dort ein Feuer gelegt haben. Ein aus Libyen stammender...