Messer, Gehhilfe und Stock als Waffen bei Schlägerei in Chemnitz – Polizei gibt neue Details bekannt

In der Nähe eines Supermarktes an der Straße Usti nad Labem in Chemnitz sind am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr ein 31-Jähriger und eine Gruppe aneinander geraten. Wie die Polizei nun informierte, bedrohte dabei der 31-jährige Mann eine ihm bekannte Gruppe zunächst mit einem Messer. Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen den Beteiligten. Im...