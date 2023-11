Mindestens 14 Autos in mehreren Chemnitzer Stadtteilen aufgebrochen

Der Sachschaden dürfte in den meisten Fällen höher liegen als die Beute. Die Unbekannten schlugen Scheiben ein und hebelten Türen der Fahrzeuge auf.

Chemnitz. Hohen Sachschaden haben Unbekannte bei Einbrüchen in mindestens 14 Autos verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht zu Freitag bei mindestens zwölf Fahrzeugen in Altchemnitz, Altendorf, Kaßberg und Sonnenberg Seitenscheiben eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchsucht. Bei einem Kleintransporter sollen die Diebe versucht haben, die Seitenscheiben an Fahrer- und Beifahrertür herauszuhebeln.

Bislang fehlen bei vier Autos Gegenstände. „Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um ein Smartphone und einen Turnbeutel. Aus einem Pkw wurde lediglich eine Schachtel Zigaretten entwendet und aus einem weiteren ein Fahrradschloss“, erklärt die Polizei. Der Stehlschaden könne bei der Vielzahl der Einbrüche noch nicht abschließend beziffert werden. Der Sachschaden betrage mehrere tausend Euro.

Yorkgebiet ebenfalls betroffen

Im Yorckgebiet schlugen die Autoeinbrecher am Freitagnachmittag zu. An einem am Drosselweg geparkten VW wurde gegen 16.30 Uhr innerhalb weniger Minuten eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren ein Rucksack mit Geldbörse und Dokumenten entwendet.

Am Abend gab es einen weiteren Einbruch am Bayernring. Dort schlugen die Diebe die Seitenscheibe eines Hyundai ein und nahmen eine Sporttasche mit einem Inhalt im Wert von 100 Euro mit. Der Sachschaden wird mit 250 Euro beziffert. (cma)