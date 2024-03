Mit Pistole: Jugendliche rauben in Chemnitzer City Smartphone

An der Turnstraße sind drei junge Männer von Unbekannten angesprochen worden. Einer habe die Herausgabe von Wertgegeständen gefordert.

Chemnitz.

An der Turnstraße sind in der Nacht zum Sonntag drei junge Männer (zweimal 26 und 27 Jahre) von drei teils maskierten Unbekannten angesprochen worden. Einer habe mit vorgehaltener Pistole die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Der 27-Jährige kam dem nach, die Täter flohen unter anderem mit seinem Smartphone (Wert: 1500 Euro). Die Täter waren jünger als die Geschädigten, zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß, schlank und von heller Hautfarbe. Sie unterhielten sich untereinander offenbar in einer osteuropäischen Sprache. Einer der Maskierten, welcher der kleinste war, schien jugendlichen Alters und trug eine schwarze, gesteppte Jacke mit weißem Logo der Marke "The North Face" auf der Brust. Zeugenmeldungen unter: 0371 387-3448. (alu)