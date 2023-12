Mit Tonnen und Töpfen: Percussion-Duo mischt Chemnitzer Neujahrskonzert auf

Hinter „Double Drums“ stehen zwei Männer, die sich die kindliche Lust bewahrt haben, beliebigen Gegenständen einen Rhythmus zu entlocken. Die Kunst, die daraus wurde, zeigen sie auf großen Bühnen.

Man könnte sagen, zu einem Neujahrskonzert gehören Wien, Walzer und Strauß. Beim berühmtesten Neujahrskonzert der Welt, dem der Wiener Philharmoniker, ist das auch so. Es ist aber auch immer ähnlich und spricht vor allem ältere Menschen an. Ganz anders dagegen soll das Neujahrskonzert der Robert-Schumann-Philharmonie am 6. Januar werden....