Mitteldeutsche Regiobahn meldet Verspätungen und weniger Sitzplätze

Auf Zugreisende kommen am Mittwoch Einschränkungen zu.

Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) kämpft am heutigem Mittwoch mit unpünktlichen Zügen und geringerem Platzangebot. Aufgrund einer „Störung an der Strecke“ hatte der Regionalexpress von Chemnitz nach Leipzig, der 8.30 Uhr in der Messestadt ankommen sollte, eine Verspätung von etwa zehn Minuten. Damit war das Erreichen einiger...