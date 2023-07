Mopeddiebstahl: So wurden Diebe ausgetrickst

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstagabend (ab 21 Uhr) bis Freitagmittag ein Moped der Marke „Simson S 51 Enduro“ gestohlen. Das Zweirad war vor einem Hausgrundstück an der Kochstraße im Chemnitzer Stadtteil Altendorf abgestellt. Obwohl es mit einem Lenkerschloss gesichert war, konnten die Täter das Moped entwenden. Was sie...