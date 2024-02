Mühlau: Sperrung der Rastanlage „Am Mühlbachtal“ an A72 Richtung Leipzig

Die Rastanlage an der Autobahn in Mühlau wird tagsüber gesperrt. Was passiert dort und welche Alternativen gibt es?

Einschließlich von Aschermittwoch (14. Februar) bleibt die Rastanlage „Am Mühlbachtal" an A72 Richtung Leipzig jeweils von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, werden Schutzeinrichtungen repariert. Außerhalb dieser Zeit ist geöffnet. Als Ausweichmöglichkeit stehe die vorherige PWC-Anlage „Am Neukirchner Wald" zur...