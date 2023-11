Müllabfuhr in Chemnitz soll ab Januar teurer werden

Vor allem beim Restmüll ist ein deutlicher Anstieg der Kilo-Preise geplant. Beim Biomüll sehen die Verantwortlichen die Verbraucher in der Mitverantwortung.

Die Privathaushalte in Chemnitz müssen sich auf zum Teil deutlich steigende Müllgebühren einrichten. Das geht aus einer neuen Abfallgebührensatzung hervor, über die der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 15. November entscheiden soll. Betroffen sind alle gängigen Abfallarten und Gebührenbestandteile.