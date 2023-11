Mutmaßlichen Ladendieb in Chemnitz dingfest gemacht

Der 16-Jährige wollte flüchten, nachdem ihn ein Detektiv entdeckt hatte. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei fand Kleidung im Wert von 1000 Euro.

Der Detektiv eines Geschäfts in der Straße Am Rathaus hat am Samstag einen Jugendlichen gestellt, der mit drei Jacken im Gesamtwert von knapp 1000 Euro in einen Beutel verschwinden wollte. Am Ausgang des Ladens schaltete sich jedoch der Alarm des Geschäfts ein. Der Detektiv begab sich umgehend nach draußen, wollte den jungen Mann festhalten...