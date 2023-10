Mutmaßlicher Drogendealer in Chemnitz gestellt

Der Fahrradfahrer hatte in zwei Umhängetaschen unter anderem Ectasy-Tabletten und Crystal bei sich. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist der Polizei in der Nacht zum Donnerstag ins Netz gegangen. Mittlerweile befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt. Aufgefallen war der 37-jährige Fahrradfahrer einer Streifenwagenbesatzung gegen 23 Uhr an der Ecke Straße der Nationen/Zöllnerstraße. Die Beamten kontrollierten den Mann und fanden bei ihm...