Nach Automatensprengung: Deutsche Bank eröffnet Filiale in Limbach-Oberfrohna wieder

Ende Mai wurde ein Großteil der Filiale an der Hechinger Straße zerstört. In dieser Woche eröffnet sie nach mehrmonatigem Umbau. Neben persönlicher Beratung setzt die Bank auf ein neues Angebot.

Ein halbes Jahr nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Deutschen Bank in Limbach-Oberfrohna öffnet das Geldinstitut seine Filiale an der Hechinger Straße in dieser Woche wieder. In den vergangenen Monaten wurde die Filiale grundlegend neugestaltet. „Wir standen in den zurückliegenden Monaten trotz der schwierigen Umstände mit Beratung...