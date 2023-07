Nach Baerbock-Besuch in Chemnitz und dem Erzgebirge: Polizei zieht Bilanz

Anlässlich des Besuchs von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Wladimir Klitschko bei einer Diskussionsrunde der „Freien Presse“ in der Eventhalle Kraftverkehr an der Fraunhoferstraße sowie damit verbundener Versammlungen führte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag einen Polizeieinsatz durch.