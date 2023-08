Nach Barbesuch in Chemnitz: 36-jähriger Randalierer erhält Anzeige

Chemnitz.

Nach Sachbeschädigung, Körperverletzung, Betrug und Fluchtversuch hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen 36-jährigen Mann an der Gneisenaustraße gestellt. Der Mann soll davor in einer Bar an der Klarastraße Alkohol im Gesamtwert von rund 50 Euro getrunken haben. Dort geriet er mit drei Gästen in Streit und soll daraufhin die Toilette demoliert haben. "Als das Trio ihn zur Rede stellte, schlug er einen der drei ins Gesicht", teilt die Polizei mit. Ein 37-Jähriger soll dadurch Verletzungen erlitten haben. Der 36-Jährige flüchtete, ohne seine Rechnung zu bezahlen. Polizisten konnten ihn kurz darauf in seinem Renault auf der Gneisenaustraße stellen. Gegen den russischen Staatsbürger wird jetzt ermittelt. (cma)