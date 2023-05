Nach dem Lockdown: Wenn ein Kind nicht mehr leben will

Der Anruf beim Rettungsdienst kam an einem Montagmorgen im Herbst 2021, ein normaler Schultag. Aber Ben* (Name von der Redaktion geändert) ging schon seit einem Jahr nicht mehr zur Schule. Erst war da der Lockdown im Frühjahr, als der Sechstklässler zu Hause seine Schularbeiten erledigen sollte. Schon zuvor ging es ihm oft schlecht, so die Mutter,...