Nach dem Tod des Daimler-Managers: Chemnitzer Chefarzt warnt vor Insektenstichen

Wöchentlich zwei bis drei Notfälle nach Insektenstichen registriert das DRK-Krankenhaus derzeit. Vor allem für Allergiker kann der Stich einer Wespe oder Biene dramatische Folgen haben.

Chemnitz. Der Tod des Managers des Lkw-Herstellers Daimler Truck, Jochen Goetz, hat Anfang August viel Aufmerksamkeit erregt. Der 52-Jährige war nach einem Wespenstich gestorben. Insektenstiche, insbesondere durch Wespen und Bienen und vor allem bei allergischen Menschen, seien "in der Bevölkerung ein unterschätztes Problem", sagt der Chefarzt und Allergologe der Hautklinik am DRK-Krankenhaus Rabenstein, Dr. Martin Kaatz. Für Allergiker seien sie lebensbedrohlich, die Gefahr könne man aber gut in den Griff bekommen.

Bis zu fünf Prozent, im Mittel zwei bis drei Prozent, aller Menschen in Deutschland reagieren auf Insektenstiche allergisch, so Kaatz. Das sind hochgerechnet auf Chemnitz bis zu 12.500 Einwohner. Frauen und Männer sind im gleichen Maße betroffen, erklärt Oberarzt Robert Meinig, wobei die Allergie auch im Kindesalter auftreten kann. Todesfälle betreffen zu zwei Dritteln Männer. Gesichert können gegenwärtig etwa 20 Todesfälle pro Jahr in Deutschland einer Insektengiftallergie zugeordnet werden, so Kaatz. Die Dunkelziffer sei erheblich höher.

Luftnot und Bewusstlosigkeit

Derzeit werden in die Notaufnahme des DRK-Krankenhauses wöchentlich etwa zwei bis drei Patienten nach einem Insektenstich eingeliefert, so der Chefarzt. Die Beschwerden reichen von einer örtlichen Schwellung bis zu starker Luftnot und sogar Bewusstlosigkeit. Rasches Handeln ist dann lebensnotwendig. Ob sich hinter den Symptomen eine Allergie verbirgt, kann nach einigen Wochen durch Haut- und Bluttests festgestellt werden.

Insektengiftallergien gehören zu Sofortallergien bzw. Typ 1-Allergien, weil eine allergische Reaktion nach wenigen Sekunden oder Minuten auftreten kann, sagt Meinig. Auslöser können im Insektengift enthaltene Bestandteile sein. "Hatte man in der Vergangenheit ein oder mehrere Stiche von Wespen oder Bienen, selten auch Hummeln oder Hornissen, können durch das Immunsystem als Folge einer Fehlsteuerung bestimmte Immuneiweiße entstehen", erläutert Meinig. Diese zirkulieren im Blut und oder binden sich an Zellen. Kommt es erneut durch einen Stich zum Kontakt mit dem Allergen (Auslöser), bindet sich dieses an die Immuneiweiße und führt über diesen Weg zu einer Ausschüttung von aktiven Botenstoffen, etwa Histamin, aus den gebundenen Zellen. Dadurch werden die allergischen Symptome ausgelöst. Und die haben es in sich.