Nach Hochwasser in Chemnitz: Muss die Stadt besser über drohende Gefahren informieren?

Der rapide Anstieg der Pegel hatte zunächst offenbar auch die Hochwasserbehörden überrascht. Das Rathaus informierte frühzeitig, doch längst nicht auf all seinen Kanälen.

Nach dem Hochwasser-Alarm an Heiligabend in Chemnitz gibt es Diskussionen, was beim Warnen vor Gefahren künftig besser laufen könnte. Hintergrund: Nicht wenige Menschen in Chemnitz hatten die Ereignisse über Nacht mehr oder weniger unvorbereitet getroffen. Auch erfahrene Einsatzkräfte der Feuerwehr bezeichneten die Lage als ein Novum....