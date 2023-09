Nach jahrzehntelanger Odyssee: Die Apostelfiguren sind zurück an der Chemnitzer Stadtkirche

Jahrzehntelang fristeten die historischen Standbilder ein Schattendasein. In den vergangenen zwölf Monaten wurden sie restauriert. Und jetzt wird gefeiert.

Die Apostelfiguren Jakobus, Petrus und Johannes sind zurück an der Jakobikirche in der Innenstadt. Am Donnerstag hob ein Autokran die tonnenschweren Figuren zunächst vom Laderaum des Lkw auf den Boden vor der Kirche und bewegte sie später auf ihre Sockel an der nördlichen Kirchenmauer.