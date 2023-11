Nach langer Fahrt: Weihnachtsbaum in Chemnitz eingetroffen

Seit 13 Uhr war der Tieflader vom Vogtland aus unterwegs. Jetzt steht die 58 Jahre alte Fichte auf dem Marktplatz.

Chemnitz.

Mit Polizei-Eskorte ist der Chemnitzer Weihnachtsbaum am Samstag um 16 Uhr über die Klosterstraße per Tieflader zum Marktplatz transportiert worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits drei Stunden Fahrt hinter sich. Gegen 13 Uhr startete der Tross in einem vogtländischen Wald bei Jägersgrün.