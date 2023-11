Nach tödlichem Unfall an Zentralhaltestelle: Mutmaßlicher Verfolger Pablos wieder aus Polizeigewahrsam entlassen

Der Tod eines 20-Jährigen auf der Bahnhofstraße erregte im Oktober viel Aufsehen. Am Donnerstag wurde einer der mutmaßlichen Verfolger verhaftet. Tags darauf kam er aber schon wieder frei.

Nach einem Fahndungserfolg am Donnerstag, hat die Chemnitzer Polizei einen Tatverdächtigen am Freitagmorgen wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Am Donnerstagnachmittag stellten die Beamten in der Innenstadt einen Mann, der verdächtig ist, den tödlich verunglückten Pablo verfolgt zu haben. Der Mann soll am 10. Oktober in einen Streit an der...