Nach Unfall in Limbach-Oberfrohna: 51-Jähriger kassiert Anzeige

Der Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen passierte am Donnerstagnachmittag auf dem Ostring. Der Schaden ist hoch.

40.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Vorfahrtsfehlers, der am Donnerstagnachmittag in Limbach-Oberfrohna zu einem Unfall führte. An der Oststraße wollte ein 51-Jähriger mit seinem Mitsubishi aus einer Grundstücksausfahrt nach links auf den Ostring abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen, der...