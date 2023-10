Nach Vorfahrtsfehler: 58-Jährige in Burgstädt schwer verletzt

Weil ein Opel-Fahrer die Vorfahrt nicht beachtete, kam es zu dem Zusammenstoß. Diesen überstand die Frau nicht unverletzt. Das war jedoch nicht die einzige Folge.

Eine 58-Jährige wurde am Montagmorgen beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter auf der Herrenhaider Straße in Burgstädt schwer verletzt. Der aus Richtung Hartmannsdorf kommende 33-jährige Fahrer eines Opel-Kleintransporters wollte laut Polizei gegen 8.20 Uhr von der Herrenhaider Straße nach links in die Reinhard-Schmidt-Straße abbiegen....