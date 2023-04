Nach Warnstreik: City-Bahn fährt wieder normal

Nach dem Warnstreik bei der Deutschen Bahn am Freitagvormittag entspannt sich die Lage in Chemnitz. Obwohl die City-Bahn nicht bestreikt wurde, hatte der Arbeitskampf Auswirkungen auf die Fahrten des Verkehrsunternehmens. Nach dem Ende des Streiks 11 Uhr gab die City-Bahn 20 Minuten später Entwarnung. "Mittlerweile sind wir auf nahezu all unseren...